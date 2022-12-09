«Не неси дерьмо». Неймар возразил своему бывшему агенту, написавшему, что Тите никогда не был тренером и годами обманывал людей

Неймар вступился за Тите после вылета Бразилии с ЧМ-2022. Бразильская сборная проиграла в 1/4 финала Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).
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