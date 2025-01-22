ВТБ сообщил о росте обмана детей мошенниками через игры и звонки

В ВТБ сообщили о росте случаев мошенничества в отношении детей, когда злоумышленники, используя социальную инженерию, запугивают их по телефону или обманом получают доступ к деньгам родителей через онлайн-игры.
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