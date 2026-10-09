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«Спартак» лучший в Европе среди топ-лиг по важному показателю: обошли даже лондонский «Арсенал»

«Спартак» лучший в Европе среди топ-лиг по важному показателю: обошли даже лондонский «Арсенал»

Выучили удушающий прием.«Спартак» сегодня выглядит, пожалуй, одним из главных фаворитов в борьбе за золото — наравне с «Краснодаром» и «Зенитом».

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