Россия будет плохой. Манифест (не моё)

Медвежий уголПолитикаРоссия будет плохой. Манифест (не моё) Я, ув. друзья, решил обнаружить в истории последних десятилетий момент, когда Россия была хорошей.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПСПавел СмирновАвтор чудо, абсолютно прав, спасибо что поднял и этот вопрос, один из важнейших.Владимир EвтушенкоУмно написано.ТБТамрико БЕЛОУСОВАРЛССИИ необходимо быть плохой и не ходить в полусогнутом положении перед Западом!? Пусть иноземцы не надеются на нашу покорность!??Владимир EвтушенкоЗнаки вопроса только у вас лишние.михаил дуванов..вожди туземцев.. местных -они давно иноземцыТБТамрико БЕЛОУСОВАПокорных бьют и превращают в рабов, непокорным угрожают....Комментировать
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