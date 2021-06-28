Медвежий угол

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Россия будет плохой. Манифест (не моё)

Россия будет плохой. Манифест (не моё)

    Я, ув. друзья, решил обнаружить в истории последних десятилетий момент, когда Россия была хорошей.

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Павел Смирнов
Автор чудо, абсолютно прав, спасибо что поднял и этот вопрос, один из важнейших.
Владимир Eвтушенко
Умно написано.
Тамрико БЕЛОУСОВА
РЛССИИ необходимо быть плохой и не ходить в полусогнутом положении перед Западом!? Пусть иноземцы не надеются на нашу покорность!??
Владимир Eвтушенко
Знаки вопроса только у вас лишние.
михаил дуванов
..вожди туземцев.. местных -они давно иноземцы
Тамрико БЕЛОУСОВА
Покорных бьют и превращают в рабов, непокорным угрожают....

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