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NY School District Pauses Classroom Humanoid Robot Amid Privacy Concerns

NY School District Pauses Classroom Humanoid Robot Amid Privacy Concerns

NY School District Pauses Classroom Humanoid Robot Amid Privacy Concerns Authored by AG News Staff via American Greatness, A western New York school district has hit pause on a plan to place a lifelike humanoid robot inside a high school classroom after regulators and community members raised concerns over student data privacy.

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