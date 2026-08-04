NY School District Pauses Classroom Humanoid Robot Amid Privacy Concerns Authored by AG News Staff via American Greatness, A western New York school district has hit pause on a plan to place a lifelike humanoid robot inside a high school classroom after regulators and community members raised concerns over student data privacy.
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