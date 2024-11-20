"Выруби белого": В школах России мигранты начали жуткий флешмоб - детали от депутата Матвеева

РР Русский Россиянин Ну всё идёт по плану 90ых,тогда все так же начиналось, только теперь это уже у нас здесь, навязывают нам свои хотелки, халяль пищу, замоташек своих, мечетей побольше, прав побольше, ответственности поменьше, изнасилования , убийства, полное процветание. А мер о запрете вьезда так и нет, ну значит скоро народ будет наводить порядок своими силами, всё идёт к этому. Ещё миллионов 10 запустят, и все начнется,к следующему году,весна, лето, 25 года, терпение то не безгранично

Вера Голубь Как в фильме "чужие"- нашествие! Какой интернационализм? Нет ничего кроме ненависти.