ФОТО: Коллаж Царьграда В школах России мигранты начали жуткий флешмоб – в сети оказалось ещё одно скандальное видео.
"Выруби белого": В школах России мигранты начали жуткий флешмоб - детали от депутата Матвеева
Комментарии
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РР
Русский Россиянин
Ну всё идёт по плану 90ых,тогда все так же начиналось, только теперь это уже у нас здесь, навязывают нам свои хотелки, халяль пищу, замоташек своих, мечетей побольше, прав побольше, ответственности поменьше, изнасилования , убийства, полное процветание. А мер о запрете вьезда так и нет, ну значит скоро народ будет наводить порядок своими силами, всё идёт к этому. Ещё миллионов 10 запустят, и все начнется,к следующему году,весна, лето, 25 года, терпение то не безгранично
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14 час.
Вера Голубь
Как в фильме "чужие"- нашествие! Какой интернационализм? Нет ничего кроме ненависти.
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12 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Уши надо отрывать прямо на месте этим зверенышам, кто это делает и кто это снимает [в прямом смысле этого слова], а потом вместе с родителями отправлять на историчесеую Родину, в не зависимости какое у них гражданство. Кто из органов власти начнёт за них заступаться привлекать к уголовной ответственности за "Пособничество терроризму" и давать реальные сроки. Власть это не сделает, русский народ начнёт на местах самосуд, а там уже кто не спрятался, как говорится..., нет ни чего ужаснее и беспощаднее "Русского Бунта"!
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4 час.
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