Расчет миномета «Тюльпан» группировки войск «Восток» нанес удар по позициям ВСУ

Расчет крупнокалиберного миномета «Тюльпан» группировки войск «Восток» нанес удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив автомобильный мост, опорный пункт и личный состав украинских боевиков на южнодонецком направлении.
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