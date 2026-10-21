© Reuters/Global Look PressПосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в рамках нового раунда переговоров с Киевом вряд ли смогут «переломить» позицию украинского лидера Владимира Зеленского.
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