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2023 год стал самым жарким на Земле за 173 года наблюдений

2023 год стал самым жарким на Земле за 173 года наблюдений. Как обнаружила служба ЕС по изменению климата «Коперник», средняя температура в мире за прошлый год выросла на 0,17 градуса Цельсия, побив предыдущий рекорд 2016 года.

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