2023 год стал самым жарким на Земле за 173 года наблюдений. Как обнаружила служба ЕС по изменению климата «Коперник», средняя температура в мире за прошлый год выросла на 0,17 градуса Цельсия, побив предыдущий рекорд 2016 года.
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