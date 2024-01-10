2023 год стал самым жарким на Земле за 173 года наблюдений. Как обнаружила служба ЕС по изменению климата «Коперник», средняя температура в мире за прошлый год выросла на 0,17 градуса Цельсия, побив предыдущий рекорд 2016 года.