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Смерть полка. ВСУ понесли «колоссальные потери» при атаке на Белгород

Смерть полка. ВСУ понесли «колоссальные потери» при атаке на Белгород

Родственники украинских военнослужащих всё чаще делятся тревожными данными о масштабных потерях на фронте.

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