Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Глава МЭА ждет более сбалансированного рынка нефти в этом году, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке

Глава МЭА Фатих Бирол прогнозирует «комфортный» рынок нефти, несмотря на потрясения в Красном море.«МЭА ожидает, что нефтяные рынки будут находиться в «комфортном и сбалансированном положении» в этом году, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке на фоне растущего предложения и замедления прогнозов роста спроса», - заявил исполнительный директор агентства Фатих Бироль в интервью Reuters Global Markets Forum.

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