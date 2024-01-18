Глава МЭА ждет более сбалансированного рынка нефти в этом году, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке

Глава МЭА Фатих Бирол прогнозирует «комфортный» рынок нефти, несмотря на потрясения в Красном море.«МЭА ожидает, что нефтяные рынки будут находиться в «комфортном и сбалансированном положении» в этом году, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке на фоне растущего предложения и замедления прогнозов роста спроса», - заявил исполнительный директор агентства Фатих Бироль в интервью Reuters Global Markets Forum.