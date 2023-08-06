Противник решил двигаться от села Старомайорское в сторону поселка Урожайное в ДНР. ВСУ задействовали пехоту, несколько танков и бронемашин, технику для разминирования.
Пехота и танки ВСУ пошли в наступление на Времевском выступе: враг форсировал реку
Комментарии
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НН
Николо Николаев
Очевидно, ясно и понятно то, что ВСУ воюют «из под палки»! Главная и основная сила - Запад, хорошо обученные профессиональные военные НАТО. Это же не секрет. Так почему же наше глубоко уважаемое Правительство и Минобороны не представит доказательства выше сказанному??? И не предупредит жестко Столтенберга, что будет бомбить Вашингтон? Земля хохлов, а воюют то ДВЕ СТРАНЫ - АМЕРИКА И РОССИЯ!? Америка во всю применила уже все свои силы и возможности, вплот до запрещенного вооружения, а где наш ответ всему?
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6 час.
СС
Сергей Сумин
Ни- зяяяя
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5 час.
ДЗ
Денис Замилов
Вот интересно если наши ответят вашингтону как вы советуете а в ответ прилетит в ваш город и предположим в ваш личный автомобиль что вы скажете кто будет виноват мен кажеться что именно такие советчики олицетворяющие возмущенную общественность должны разделить ответственность
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3 час.
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