Пехота и танки ВСУ пошли в наступление на Времевском выступе: враг форсировал реку

НН

Николо Николаев

Очевидно, ясно и понятно то, что ВСУ воюют «из под палки»! Главная и основная сила - Запад, хорошо обученные профессиональные военные НАТО. Это же не секрет. Так почему же наше глубоко уважаемое Правительство и Минобороны не представит доказательства выше сказанному??? И не предупредит жестко Столтенберга, что будет бомбить Вашингтон? Земля хохлов, а воюют то ДВЕ СТРАНЫ - АМЕРИКА И РОССИЯ!? Америка во всю применила уже все свои силы и возможности, вплот до запрещенного вооружения, а где наш ответ всему?