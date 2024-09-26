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Царьград

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Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Столичный градоначальник рассказал, как будут развиваться различные округа Москвы.Московский мэр Сергей Собянин утвердил планы, по которым будут развиваться территорий в СВАО и ЮАО.

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