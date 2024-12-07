"Кто-то куда-то сбежал": В Киеве застонали из-за Покровска. Русская армия пошла на прорыв - Подоляка

Военный эксперт Юрий Подоляка заявил, что в Киеве застонали из-за Покровска. Русская армия пошла на прорыв, а украинские военные начали самовольно оставлять свои позиции, как это было в случае с Селидово.
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