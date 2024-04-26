Советники Трампа обсуждают санкции для стран, уходящих от доллара

Экономические советники экс-президента США и кандидата на высший государственный пост Дональда Трампа обсуждают возможность ввести санкции против стран, которые уходят от использования доллара во внешней торговле.
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