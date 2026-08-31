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Газета.ру

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На Netflix завершился хитовый сериал про поиски сокровищ "Внешние отмели"

На Netflix завершился хитовый сериал про поиски сокровищ "Внешние отмели"

Кадр из сериала "Внешние отмели" © Netflix На Netflix после пяти сезонов подошел к концу приключенческий сериал «Внешние отмели» про подростков из Северной Каролины, которые охотятся за древними сокровищами.

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