В Праге состоялась акция в поддержку Израиля

Около 200-300 сторонников Израиля, в основном, иностранцев, провели вечером во вторник акцию памяти на Вацлавской площади в центре Праги, чтобы отметить месяц со дня атаки боевиков ХАМАС на еврейское государство, сообщило Чешское ТВ.