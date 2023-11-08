В Праге состоялась акция в поддержку Израиля

Около 200-300 сторонников Израиля, в основном, иностранцев, провели вечером во вторник акцию памяти на Вацлавской площади в центре Праги, чтобы отметить месяц со дня атаки боевиков ХАМАС на еврейское государство, сообщило Чешское ТВ.
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