Сказка о мышонке Пипе: волшебные приключения для детей

Знакомьтесь с Пипом — необычным мышонком со звёздочкой на ухе, чьё любопытство однажды изменило всё: эта сказка о мышонке перенесёт вашего ребёнка в мир, где старая мельница хранит тайны, а каждый шорох обещает волшебное приключение.