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Сказка о мышонке Пипе: волшебные приключения для детей

Сказка о мышонке Пипе: волшебные приключения для детей

Знакомьтесь с Пипом — необычным мышонком со звёздочкой на ухе, чьё любопытство однажды изменило всё: эта сказка о мышонке перенесёт вашего ребёнка в мир, где старая мельница хранит тайны, а каждый шорох обещает волшебное приключение.

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