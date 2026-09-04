Сказка о мышонке Пипе: волшебные приключения для детей

Знакомьтесь с Пипом — необычным мышонком со звёздочкой на ухе, чьё любопытство однажды изменило всё: эта сказка о мышонке перенесёт вашего ребёнка в мир, где старая мельница хранит тайны, а каждый шорох обещает волшебное приключение.
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