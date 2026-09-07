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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о «Золотом мяче»: «Я стал лучшим бомбардиром важнейших турниров, где играют лучшие. История должна вознаграждаться»

Килиан Мбаппе считает себя основным претендентом на « Золотой мяч ». «У меня есть ощущение, что я могу выиграть его в этом году, так что я не дистанцируюсь.

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