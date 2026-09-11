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Оливковый маникюр — победитель осени-2026: на каких ногтях он смотрится в особенности аккуратно и свежо

С приходом осеннему периоду возвращается тренд на размеренные цвета: рубиново-вишневый, оливковый, приглушенный голубий.

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