БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Юрий Пронько: "Эти цифры вызывают шок! Это ненормально!"

Юрий Пронько: "Эти цифры вызывают шок! Это ненормально!"

Фото: Jonas Petrovas / Shutterstock Юрий Пронько Можно рассуждать про глобальные и локальные проблемы.

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Александр 24
Странно... Среди десятков моих родственников,друзей и просто знакомых почему-то нет ни одного голодающего,а все довольно упитанные. Странная статистика у автора,странная... ( Сейчас защитнички "голодающих" накинутся с "минусами" наперевес).

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