Юрий Пронько: "Эти цифры вызывают шок! Это ненормально!"

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаЮрий Пронько: "Эти цифры вызывают шок! Это ненормально!" Фото: Jonas Petrovas / Shutterstock Юрий Пронько Можно рассуждать про глобальные и локальные проблемы.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьА2Александр 24Странно... Среди десятков моих родственников,друзей и просто знакомых почему-то нет ни одного голодающего,а все довольно упитанные. Странная статистика у автора,странная... ( Сейчас защитнички "голодающих" накинутся с "минусами" наперевес).Комментировать
Свежие комментарии