Германия столкнулась с рекордной нехваткой запасов пресной воды

В Германии зафиксировали серьезную нехватку пресной воды. В июне 2026 года общий дефицит влаги в стране достиг 25 миллиардов тонн, сообщает Bild со ссылкой на данные Немецкого центра геонаук имени Гельмгольца (GFZ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Макрон улетел в з...
- «Поздравили по см...
- «Люди, у которых ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым