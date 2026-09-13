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Пятый канал

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Германия столкнулась с рекордной нехваткой запасов пресной воды

Германия столкнулась с рекордной нехваткой запасов пресной воды

В Германии зафиксировали серьезную нехватку пресной воды. В июне 2026 года общий дефицит влаги в стране достиг 25 миллиардов тонн, сообщает Bild со ссылкой на данные Немецкого центра геонаук имени Гельмгольца (GFZ).

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