Германия столкнулась с рекордной нехваткой запасов пресной воды

В Германии зафиксировали серьезную нехватку пресной воды. В июне 2026 года общий дефицит влаги в стране достиг 25 миллиардов тонн, сообщает Bild со ссылкой на данные Немецкого центра геонаук имени Гельмгольца (GFZ).