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Овечкин забил 827-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 67 шайб

Овечкин забил 827-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 67 шайб

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3).  Во втором периоде форвард оказался в одиночестве перед воротами соперника и пробил Элвиса Мерзликина после передачи Дилана Строума.

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