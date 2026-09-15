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Царьград

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«Инициируется сверху»: Азаров заявил, Зеленский и его окружение замешаны в коррупции

«Инициируется сверху»: Азаров заявил, Зеленский и его окружение замешаны в коррупции

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Владимир Зеленский и его окружение напрямую замешаны в коррупцииВладимир Зеленский замешан в коррупции вместе со своим окружением, и на Украине это стало системным явлением.

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