Следственное управление присоединилось к патриотической акции Следственного комитета Российской Федерации «Капсула времени»

В дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в региональном следственном управлении в рамках общественно-патриотического проекта СК России состоялась торжественная церемония заложения «Капсулы времени».
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