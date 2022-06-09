Мобильные госуслуги по линии ГИБДД в Смоленской области доступны каждому

В Рудне отсутствует регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД, поэтому для совершения регистрационных действий с транспортными средствами местным жителям надо обращаться в подразделение, которое находится в Смоленске.

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