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Замгубернатора Рачаловский: засуха не повлияет на цену хлеба в Ростовской области

Замгубернатора Рачаловский: засуха не повлияет на цену хлеба в Ростовской области

В Ростовской области ожидается повышение цен на хлеб. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на заместителя губернатора, министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского.

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