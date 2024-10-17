Замгубернатора Рачаловский: засуха не повлияет на цену хлеба в Ростовской области

В Ростовской области ожидается повышение цен на хлеб. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на заместителя губернатора, министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского.
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