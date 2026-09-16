Переговоры по Украине, новые санкции США и гуманитарный обмен: главное за сутки

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. Около десяти стран предложили площадки для переговоров по Украине, Палата представителей США поддержала продвижение законопроекта об ужесточении санкций против России, а Москва и Киев обсуждают новый обмен военнопленными и возвращение гражданских.