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Переговоры по Украине, новые санкции США и гуманитарный обмен: главное за сутки

Переговоры по Украине, новые санкции США и гуманитарный обмен: главное за сутки

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. Около десяти стран предложили площадки для переговоров по Украине, Палата представителей США поддержала продвижение законопроекта об ужесточении санкций против России, а Москва и Киев обсуждают новый обмен военнопленными и возвращение гражданских.

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