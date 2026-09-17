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Грузоперевозки ...

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Сколько зарабатывают дальнобойщики в России в 2026 году — цифры, тренды и прогнозы

Сколько зарабатывают дальнобойщики в России в 2026 году — цифры, тренды и прогнозы

Работа дальнобойщиком в России в 2026 году остаётся одной из самых обсуждаемых и одновременно самых востребованных профессий на рынке труда.

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