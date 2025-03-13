Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • N N
    Оружие будет складывать Украина!Лэмми: Россия дол...
  • Олег Самойлов
    Сотни тонн на всяких судах НЕ перевозят! Минимум несколько ТЫСЯЧ! Еще чего, гонять транспорт водоизмещением в полсотн...Жесточайший ответ...
  • Сергей Тупиков
    До 30 года украина не доживет! Раздербанят друзья!Россия и США дого...

Одесса-мама возвращается: "Зерновая сделка" должна работать на Россию

Одесса-мама возвращается: "Зерновая сделка" должна работать на Россию

"Зерновая сделка" должна работать на Россию. Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук считает, что цели России не будут достигнуты в полной мере, пока та не вернёт себе Одессу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх