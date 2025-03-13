Одесса-мама возвращается: "Зерновая сделка" должна работать на Россию

"Зерновая сделка" должна работать на Россию. Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук считает, что цели России не будут достигнуты в полной мере, пока та не вернёт себе Одессу.