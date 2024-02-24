Под угрозой оказались фланги и маршруты снабжения. Украинские военные сообщили об отходе из Ласточкино западнее Авдеевки

«Страна.ua»: ВСУ сообщили об отходе из Ласточкино к западу от Авдеевки Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили населенный пункт Ласточкино к западу от Авдеевки в Донецкой народной республике, об этом со ссылкой на военных сообщило издание «Страна.