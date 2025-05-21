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Анастасия Волочкова продала шикарную квартиру в Петербурге, подаренную Керимовым

Анастасия Волочкова продала шикарную квартиру в Петербурге, подаренную Керимовым

Квартиру в центре Петербурга Волочковой подарил в нулевые миллиардер Сулейман Керимов. В разное время балерина пыталась и продать, и сдать 200-метровые апартаменты, но сделать это было проблематично из-за своеобразного дизайна.

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