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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Драйзайтль заслуживает не только «Харт Трофи», но и «Селки». Его помощь команде в обороне часто не замечают». Тренер «Эдмонтона» об игре Леона

Форвард «Ойлерс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:1 ОТ) и достиг отметки 100 очков за сезон.

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