Кристиан Хорнер: Ферстапппен сам разработал стратегию для обеих машин

Кристиан Хорнер: Ферстапппен сам разработал стратегию для обеих машинGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер, подводя итоги Гран При Абу-Даби и сезона-2023, отметил разносторонность Макса Ферстаппена.
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