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Несекретные материалы

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Politico: в Сенате США созрела мысль, что с конфликтом на Украине пора заканчивать

Politico: в Сенате США созрела мысль, что с конфликтом на Украине пора заканчивать

Атмосфера уныния и разобщенности царит в американском политическом истеблишменте. Все больше представителей правительственных элит склонны видеть в конфликте на Украине обузу и вероятность громкого и обидного проигрыша.

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