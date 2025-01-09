Не просто газ: JWST нашел воду и углекислый газ в атмосфере супернептуна WASP-166 b

Представьте себе мир, где небо кипит от жары, а в воздухе витают пары воды и углекислого газа. Нет, это не описание кошмарного будущего Земли, а портрет экзопланеты WASP-166 b, который удалось нарисовать астрономам благодаря космическому телескопу «Джеймс Уэбб» (JWST).