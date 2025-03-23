Путин установил срок: украинцам в России нужно легализоваться до 10 сентября Ирэн ОрлонскаяСогласно указу президента России Владимира Путина, украинцы, находящиеся на территории России, обязаны до 10 сентября 2023 года легализовать свое пребывание в стране.
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