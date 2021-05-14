Валентина Матвиенко выступила с инициативой писать на упаковках товара цену производителя

По ее мнению, это поможет покупателю сравнить цены и оценить накрутку торговой сети. Согласны ли с ней аграрии?Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила указывать на упаковках товара цену производителя, сообщает РИА Новости.