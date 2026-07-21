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Затулин: нападение на россиянку вредит образу Грузии

Затулин: нападение на россиянку вредит образу Грузии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что правоохранительные органы Грузии обязаны привлечь к ответственности гражданина этой страны, напавшего на российскую туристку.

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