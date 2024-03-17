Ближневосточный тупик

С момента октябрьских терактов, устроенных ХАМАС в Израиле, в результате которых погибло 1200 человек, и начала военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, вылившейся в бесконечные удары по мирному населению, прошло уже почти полгода, а конца этому конфликту пока не видноAP/TASS ЦАХАЛ собирается атаковать город Рафах, расположенный на юге сектора Газачитайте на monocle.