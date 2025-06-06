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Автомобили без «карты спасения» захотели запретить в России

Автомобили без «карты спасения» захотели запретить в России

В России могут запретить эксплуатацию автомобилей без специального документа — «карты спасения». Об этом заявил представитель Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Антон Доротюк, сообщили «Известия».

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