Автомобили без «карты спасения» захотели запретить в России

В России могут запретить эксплуатацию автомобилей без специального документа — «карты спасения». Об этом заявил представитель Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Антон Доротюк, сообщили «Известия».
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