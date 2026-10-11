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ФедералПресс

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Ночной бросок: армия России поразила беспилотниками дата-центр в Одессе

Ночной бросок: армия России поразила беспилотниками дата-центр в Одессе

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. В ночь на 11 октября российские подразделения продолжили серию точечных ударов с применением БПЛА.

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