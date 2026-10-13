Тактические успехи ВСУ на Лиманском направлении не привели к стабилизации положения вокруг Славянско-Краматорской агломерации.
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