В Екатеринбурге будут судить бывшего директора спецшколы, где насиловали мальчиков

Воспитанников "приговаривали" к наказанию за различные провинности В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший директор государственного казённого общеобразовательного учреждения Свердловской области "Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа", сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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