Психиатр Чесноков объяснил, почему опасно «тапать хомяка»

Он предупредил о риске появления зависимости от популярной игры Увлечение популярной мобильной игрой Hamster Kombat может спровоцировать зависимость, привести к тревожности, переутомлению и нарушениям сна, рассказал РИАМО врач-психиатр Андрей Чесноков.