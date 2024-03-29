В Челнах женщина стала жертвой мошенников при попытке снять квартиру

В Набережных Челнах женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что решила снять квартиру и связалась с арендодателем через интернет-объявление, передает пресс-служба МВД по РТ.
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