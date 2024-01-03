Барнаульцев попросили не вызывать скорую помощь, чтобы "просто приехали и посмотрели"

Нагрузка на каждую бригаду медиков возросла до 25 вызовов в сутки В новогодние праздники происходит большое количество безрезультатных вызовов бригад скорой медпомощи, сообщает в своем Telegram-канале барнаульская станция скорой медицинской помощи.
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