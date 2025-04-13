Водоканал. Результат, когда знаешь свои права и законодательство

В середине лета 2024 года столкнулась я, скромный житель Керчи, законопослушный гражданин РФ, с претензией от Керченского филиала ГУП «Вода Крыма» по поводу задолженности за потребление воды в квартире, где я фактически не проживаю.
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