Происшествия

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Офицеры следственного управления СК России по Ставропольскому краю организовали «Вальс Победы»

Офицеры следственного управления СК России по Ставропольскому краю организовали «Вальс Победы»

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю навестили пожилых людей, проживающих в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

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