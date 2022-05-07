Офицеры следственного управления СК России по Ставропольскому краю организовали «Вальс Победы»

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю навестили пожилых людей, проживающих в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».
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