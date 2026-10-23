С 4 по 8 ноября в креативном кластере «Домна» и на других площадках Свердловской области пройдут мероприятия, посвящённые Дню народного единства, где представят изделия более чем двухсот уральских брендов.
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